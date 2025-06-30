CyberPRO
30 июня, 17:45

Стартовал Кубок Фиферов 2025 — десятый турнир от Сергея «KEFIR» Никифорова

Алексей Буланов
Заставка Кубка Фиферов 2025.
Фото tg-канал FC KEFIR

«Кубок Фиферов 2025» стартовал 30 июня и продлится до 16 августа. Турнир создан и организован блогером Сергеем «KEFIR» Никифоровым. В шоу-турнире по EA SPORTS FC (FIFA) примут участие популярные блогеры и стримеры: Gena Miller, Акул, Магистр, 2Drots, Wylsacom, acoolbek, MaxWell, Бабатумба, FAVOR1TE, Sibskana, STANOS, Иван Чай и другие. LAN-финал состоится 16 августа на площадке VK Play Arena.

