Стартовал Кубок Фиферов 2025 — десятый турнир от Сергея «KEFIR» Никифорова
«Кубок Фиферов 2025» стартовал 30 июня и продлится до 16 августа. Турнир создан и организован блогером Сергеем «KEFIR» Никифоровым. В шоу-турнире по EA SPORTS FC (FIFA) примут участие популярные блогеры и стримеры: Gena Miller, Акул, Магистр, 2Drots, Wylsacom, acoolbek, MaxWell, Бабатумба, FAVOR1TE, Sibskana, STANOS, Иван Чай и другие. LAN-финал состоится 16 августа на площадке VK Play Arena.
Новости
30 сен 2024 15:30
1
30 сен 2024 15:09
1
27 фев 2024 18:43
10