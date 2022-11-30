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Сегодня, 16:20

Врач рассказал, как избавиться от судорог в ногах

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от fabrikasimf на Freepik

Врач-остеопат Алесь Улищенко в личном TГ-канале рассказал, что при судорогах в ногах нужно проделать следующее: «Присядьте и захватите стопу рукой. Пальцы ноги натяните на себя и разотрите мышцу. Если судороги застали вас в воде или кровати, следует растянуть мышцу, натянув пальцы на себя». Также врач пишет о том, что снять напряжение в мышцах помогут массаж и контрастный душ.

Алесь Улищенко отметил, что при регулярном повторении судорог нужно не просто снимать симптомы, а обратиться к врачу и сдать анализы. Это поможет определить причину и подобрать соответствующее лечение. Только при таком подходе можно избавиться от судорог окончательно.

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