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Сегодня, 18:40

Врач дал рекомендации, которые помогут меньше болеть

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@kellysikkema

Врач-терапевт Марат Фаррахов в интервью порталу «Доктор Питер» рассказал, что уменьшить число простуд можно, если помочь своему иммунитету. Специалист дал рекомендацию бросить курить тем, кто курит, независимо от этого регулярно заниматься спортом или физкультурой, меньше контактировать с заболевшими и не забывать о прививках. Они снизят риск заражения респираторными инфекциями, помогут не заболеть отитом или бронхитом.

Марат Фаррахов советует обратить внимание на питание. Оно должно быть своевременным и вкусным. Диеты и дефицит калорий, ослабляют иммунитет. Не стоит забывать о таких витаминах, как цинк, железо и витамин D, вовремя восполняя их дефицит. Также важно давать организму достаточно отдохнуть и расслабиться. Постоянные стрессы негативно влияют не только на иммунитет, но и на здоровье в целом. Учитесь работать с этими состояниями, при необходимости обращайтесь к психологу.

Напоследок врач обратил внимание, что нельзя переносить простуду на ногах, постельный режим в этом случае обязателен. При хронических заболеваниях вовремя посещайте врача, это в значительной мере избавит от внезапных проблем.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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