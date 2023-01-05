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Сегодня, 21:50

В Роскачестве назвали самую качественную водку

Ольга Стрельникова
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Водка.
Фото Freepik/master1305

Представители Роскачества рассказали, что наиболее качественная водка, не вызывающая похмелья при разумном потреблении, относится к торговой марке Stolichnaya.

Она не содержит тяжелых металлов и технического спирта, а массовая концентрация альдегидов, сивушных масел и щелочи не превышает нормы. Крепость этой водки соответствует заявленной. Посторонние привкусы и запахи в напитке отсутствуют.

Главный критерий, по которому специалисты Роскачества проводили отбор, — безопасность состава и отсутствие в нем технического спирта. Однако даже эти минимальные нормы прошли не все представители.

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