В Роскачестве назвали самую качественную водку
Представители Роскачества рассказали, что наиболее качественная водка, не вызывающая похмелья при разумном потреблении, относится к торговой марке Stolichnaya.
Она не содержит тяжелых металлов и технического спирта, а массовая концентрация альдегидов, сивушных масел и щелочи не превышает нормы. Крепость этой водки соответствует заявленной. Посторонние привкусы и запахи в напитке отсутствуют.
Главный критерий, по которому специалисты Роскачества проводили отбор, — безопасность состава и отсутствие в нем технического спирта. Однако даже эти минимальные нормы прошли не все представители.
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