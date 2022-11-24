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Стоматолог назвала причины поставить брекеты в зрелом возрасте

Иван Шитик
Корреспондент
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Брекеты.
Фото Global Look Press

Стоматолог-терапевт Кристина Мнацаканян назвала причины поставить брекеты в зрелом возрасте.

«Причины можно разделить на несколько групп. Первая группа — это функциональная, соответственно, при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней», — объяснила врач.

При аномалии положения зубов и патологии прикуса происходит перегрузка зубочелюстной системы: одни поверхности зубов перегружаются, а другие абсолютно не участвуют в процессе и акте жевания. Как следствие, перегружается височно-нижнечелюстной сустав, и с возрастом у человека увеличивается риск проблем с суставами, артрозов, стираемости суставных дисков, указала Мнацаканян.

«Следующая причина — это ухудшение качества гигиены, потому что при патологии прикуса у человека усложняется поддержание хорошего уровня гигиены», — объяснила стоматолог.

Между зубами появляются труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычищать от остатков пищи и налета, где в результате разрушается ткань. Причем в дальнейшем это крайне сложно устранить и лечить терапевтически из-за усложненного доступа. И третья причина, согласно клиническим наблюдениям, у людей с отсутствием патологии прикуса и аномалии положения зубов социализация гораздо выше.

«Банально красивая и здоровая улыбка — это всегда эстетично и настраивает собеседника на более позитивный лад», — заключила эксперт Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1541115
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