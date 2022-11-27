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Педиатр Продеус порекомендовал отказаться от палочек для детских ушей

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что не стоит избавляться от ушной серы с помощью ватных палочек, поскольку она выполняет важную функцию.

Андрей Продеус посоветовал забыть об использовании ватных палочек для ушей. «Главный миф о гигиене ушей — то, что их надо чистить внутри. И делают это взрослые обычно чем? Ватными палочками, которые я как педиатр рекомендую держать подальше от ушей вашего ребенка», — прокомментировал педиатр. Дело в том, что ушная сера выполняет важную защитную функцию. При необходимости происходит самоочищение, когда в процессе жевания, зевания или речи сера самостоятельно выходит из ушной раковины, таково мнение Продеуса.

Врач напоминает, что гигиена ушей — это необходимый процесс очищения ушной раковины. Но тщательная очистка наружного слухового канала от серы твердыми ватными палочками будет лишней. Таким способом легко повредить барабанную перепонку и травмировать нежную кожу ребенка, что приведет к образованию серных пробок.

Андрей Продеус рекомендует аккуратно ежедневно протирать уши ребенка внутри и снаружи после водных процедур с помощью ватного тампона, диска или салфетки. В случае образования серной пробки лучше обратиться к врачу.

Дети
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