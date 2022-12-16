ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:20

Нутрициолог объяснила постоянную тягу к сладкому

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com/@frokz

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что обильное употребление сладкого приводит к снижению иммунитета, ускоряет старение и приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету, а также к лишним килограммам, вплоть до ожирения. Спровоцировать желание съесть что-нибудь сладкое может стресс, несбалансированный рацион или дефицит витаминов и микроэлементов, к примеру хрома, магния, фосфора, серы и триптофана.


Как восполнить дефицит необходимых веществ и какую полезную замену подобрать сладостям, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
0
Читайте также
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
СМИ узнали о блокировке Венгрией российских активов на €870 млн
В Дании мужчина умер после укуса кошки
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хирург рассказала, к каким негативным последствиям может привести «омоложение» шеи

Спортивный врач рассказал, как симпл-димпл и поп-ит помогут похудеть перед праздниками
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости