Нутрициолог объяснила постоянную тягу к сладкому

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что обильное употребление сладкого приводит к снижению иммунитета, ускоряет старение и приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету, а также к лишним килограммам, вплоть до ожирения. Спровоцировать желание съесть что-нибудь сладкое может стресс, несбалансированный рацион или дефицит витаминов и микроэлементов, к примеру хрома, магния, фосфора, серы и триптофана.



Как восполнить дефицит необходимых веществ и какую полезную замену подобрать сладостям, читайте в полной версии материала в «СЭ».