Нутрициолог объяснила постоянную тягу к сладкому
Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что обильное употребление сладкого приводит к снижению иммунитета, ускоряет старение и приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, сахарному диабету, а также к лишним килограммам, вплоть до ожирения. Спровоцировать желание съесть что-нибудь сладкое может стресс, несбалансированный рацион или дефицит витаминов и микроэлементов, к примеру хрома, магния, фосфора, серы и триптофана.
Как восполнить дефицит необходимых веществ и какую полезную замену подобрать сладостям, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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