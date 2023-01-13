Эксперт раскрыл секреты Анджелины Джоли по уходу за кожей лица

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что основа молодости Анджелины Джоли — это минимальное использование декоративной косметики, которая зачастую сильно сушит кожу и лишает ее естественного защитного барьера. Исключение составляют красная губная помада, черная подводка и тушь, и чем они качественнее, тем лучше для кожи.

Также акцент актриса делает на уходе, много лет посещая одного дерматолога. Она регулярно применяет кислоты и патчи с гликолевой кислотой, мягкие очищающие скрабы, увлажняющий бальзам с витамином Е.

Обязательным после 35 для Анджелины Джоли стал ночной крем. Он предотвращает появление морщин, придает лицу свежесть и молодость.

Как относится Анджелина Джоли к загару, какие правила питания соблюдает и какие тренировки предпочитает, читайте в полной версии материала в «СЭ».