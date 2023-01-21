Эксперт объяснила, какими проблемами со здоровьем грозят поддельные Чебурашки

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина объяснила, какими проблемами со здоровьем грозят некачественные поддельные Чебурашки

«Есть внешние признаки, по которым можно понять, что игрушка некачественная: если она осыпается, у нее странный и неестественный цвет, запах. Это свидетельствует о каком-то некачественном материале. И отсутствие документов — у игрушки должен быть сертификат», — приводит слова эксперта Life.ru.

Она напомнила, что любая мягкая игрушка требует периодической стирки. А низкая цена говорит о плохом качестве, поэтому после стиральной машины такой плюшевый друг развалится на части.

«У Чебурашки очень большие глазки, можно посмотреть, чтобы они не отклеивались и были достаточно устойчивыми. Также посмотреть уши — у него большие ушки создают нагрузку при маленькой головке. Нужно посмотреть, как они закреплены. Там должны быть крепкие швы», — сказала Цицулина.

Специалист подчеркнула, что особенно внимательными при покупке должны быть мамы детей-аллергиков. Если осыпается шерсть у игрушки, то ее мелкие частицы могут попасть в дыхательные пути ребенка, тогда он начнет кашлять или задыхаться. Также некачественные красители способны вызвать покраснение кожи рук и ее воспаление.