Диетолог назвала рыбу, которую не стоит есть

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала, что самая опасная для здоровья рыба — это тунец. «Рыба, которая плавает давно, возрастная и крупная, например тунец, накапливает соли тяжелых металлов, и не только ртуть. И при регулярном использовании в рационе она может быть источником интоксикации», — предостерегла диетолог.

Интоксикация не проходит бесследно. Уже на начальном этапе человек ощущает сильную усталость, становится раздражителен, у него падает иммунитет. Далее страдает печень, по словам врача, клетки организма повреждаются в результате окисления, на фоне этого могут произойти деструктивные процессы в любых системах.

Полностью отказываться от потребления рыбы Маргарита Королева не советует. «Я рекомендую в рационе использовать рыбу небольшую по размеру. Они не долгожители и не накапливают в больших объемах соли тяжелых металлов», — объяснила специалист. Это могут быть налим, минтай, мольва (морская щука), треска. Маргарита Королева заключила, что даже тунца можно съесть, но крайне редко, чтобы избежать накопления ртути в организме и последующей интоксикации.