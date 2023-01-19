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Стиль жизни и ЗОЖ

19 января, 23:00

Дерматолог назвала продукты, которые помогут улучшить состояние кожи

Мария Гусева
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Врач-диетолог, эндокринолог Алена Барредо рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион для улучшения состояния кожи.

По словам врача, необходимо регулярно есть жирные сорта рыбы. Содержащиеся в большом количестве омега-3 жирные кислоты обеспечивают оптимальный уровень влажности кожи и помогают поддерживать ее эластичность.

Также полезным продуктом является квашеная капуста, которая содержит большое количество витамина С, улучшающего синтез коллагена. Благодаря этому кожа становится упругой и подтянутой.

«Следующим я бы хотела отметить овощной продукт, это морковь. Она содержит большое количество бета-каротина, это предшественник витамина А. Он участвует в иммунном ответе именно в коже, а также в антиоксидантной активности против ультрафиолетовых лучей, особенно в летнее время, когда активное солнце, защищает меланоциты от старения», — цитирует Life.ru Барредо.

Также врач отметила, что полезным продуктом является гранат. Он содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, которые участвуют в синтезе коллагена и улучшают всасываемость железа в кишечнике, что хорошо сказывается на состоянии кожи.

Источник: Life.ru
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