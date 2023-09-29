Никита Крюков: «Суперниндзя» — место, где можно себя показать и проявить»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился впечатлениями от участия в съемках нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на канале СТС.

«Мне кажется, «Суперниндзя» — то место, где можно себя показать и проявить, — приводит слова Крюкова пресс-служба шоу «Суперниндзя». — Я пересмотрел практически все выпуски первого сезона, видел, как люди один за другим падают, единицы проходят полосу до конца. И жена, и дети мне говорили: «Пап, это что нереально?» Поэтому я здесь, чтобы доказать всем, что это реально, а лыжники могут выступать еще и в таких телепроектах».

Съемки второго сезона снова проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезенных на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а ее главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.