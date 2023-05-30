5 фильмов о выпускном, которые понравятся и школьникам, и взрослым
Последние звонки уже отгремели, экзаменационный забег в самом разгаре, а впереди у школьников маячит свобода и та самая желанная взрослая жизнь. А мы тем временем собрали для вас подборку фильмов, которые окунут в ностальгию и напомнят, каким был тот самый последний год в школе. А будущим выпускникам как минимум помогут отвлечься от череды экзаменов.
«Ключ без права передачи», 1976
реж. Динара Асанова
Молодая учительница идет против системы, водит дружбу со своими подопечными и позволяет им свободно высказываться о том, что они думают и чего хотят. Родители возмущены, учительский состав тем более. Бороться с бунтующей преподавательницей и ее учениками придется новому директору школы, который оказывается не так суров и строг, как кажется на первый взгляд. Кино не столько про школьный бал, сколько про выпускной год, и поднимает всю ту же вечную проблему: молодые люди уверены, что взрослые ничего не понимают, а те самые взрослые считают, что всегда знают, как лучше. Критики разошлись во мнении — одни считали фильм портретом поколения 70-х, другие ругали за излишний максимализм.
«Школьный вальс», 1977
реж. Павел Любимов
Павел Любимов умел раскрывать современные проблемы в серых буднях с новых сторон. Гоша и Зося любят друг друга и собираются пожениться сразу после выпуска. Но у судьбы совсем иные планы: девушка узнает, что беременна, и молодой человек тут же уходит танцевать школьный вальс с другой. Мелодрама о сложностях первой любви вызвала настоящие разногласия в обществе, ведь так откровенно об интимной жизни, тем более среди школьников, в СССР мало кто говорил. На взгляд современного человека все это может показаться немного устаревшим, но одно вечно: как сложно принимать взрослые решения для столь юного возраста, когда необходимо выбрать раз и навсегда, как ты проведешь свою дальнейшую жизнь.
«Это все она», 1998
реж. Роберт Исков
Классика молодежных ромкомов, полностью изменившая жанр. Крис Исаков взял понемногу от «Пигмалиона» и «Золушки», создав нечто поистине уникальное. Главный красавчик школы спорит с приятелем, что сделает из серой мышки королеву выпускного бала назло бывшей подружке — банальный сюжет, который создатели постоянно ломают внезапными поворотами и комическими ситуациями. Гадкий утенок превращается в красавицу, но остается верной себе неуклюжей девчонкой, падающей с лестницы перед походом на первую вечеринку, а прекрасный принц находит не туфельку, а самого себя. Принцессу не нужно спасать, она спасет себя сама, а поражение внезапно становится наградой. И все это приправлено безудержными танцами, песнями и оммажем на ТВ-шоу: режиссер отдает дань мюзиклам 80-х и между делом подтрунивает над столь явными клише.
«Дрянные девчонки», 2004
реж. Марк Уотерс
«Дрянные девчонки» стали по-настоящему именем нарицательным, пускай критики отнеслись к картине, мягко говоря, прохладно. Зато у подростков нулевых фильм занял в сердечке особое место. Главная героиня Кейди переезжает с родителями из Африки в Эванстон, штат Иллинойс, и впервые идет в старшие классы. Если вы хотели увидеть все стереотипы об американских (и не только) школах, вам сюда. Бесконечные группировки, ярлыки, интриги, скандалы и расследования — пожалуй, каждый хоть раз в жизни сталкивался с подобным. Средняя школа та еще полоса препятствий, финалом которой является бал, где все решат, кто же все-таки самая классная девчонка. Бесконечно шаржевая комедия, между тем несущая одну простую и мудрую мысль: каждый из нас прекрасен по-своему.
«Образование», 2019
реж. Оливия Уайлд
Построив успешную актерскую карьеру, Оливия Уайлд пробует себя в режиссерском кресле. И также довольно удачно: «Образование» забавно, сатирически, а главное, точно показывает безумную предвыпускную гонку. Наши главные героини убили весь последний год на то, чтобы поступить в лучшие университеты, в то время как их одноклассники сделали то же самое, но при этом не прекращая веселиться и тусить. Решив отыграться, они желают попасть на главную вечеринку года, и есть только одна проблема — девушки так долго презирали однокашников, что приглашения ждать неоткуда. Молодые незамыленные лица, местами пошлый юмор в духе «Американского пирога», торжество дружбы и юности: фильм — настоящий коктейль, который практически реанимирует жанр современной подростковой комедии.