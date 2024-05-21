«Эрик»: что известно о новом мини-сериале с Бенедиктом Камбербэтчем

30 мая на стриминговом сервисе Netflix выходит шестисерийный триллер «Эрик». По сюжету главный герой в исполнении Бенедикта Камбербэтча становится одержим поисками пропавшего сына. Рассказываем, чего ждать от нового мини-сериала со звездой «Шерлока».

Сюжет сериала «Эрик»

Действие новинки разворачивается в Нью-Йорке в 1980-х, а центральным персонажем выступает создатель популярного детского телешоу Винсент. Однажды его сын Эдгар пропадает по дороге в школу — это и становится завязкой сериала.

Фото Кадр из сериала «Эрик»

Разумеется, к поискам мальчика подключаются следователи и журналисты. Тем временем сам Винсент переключает внимание на рисунки сына, изображающие загадочное существо по имени Эрик, и решает ввести его в свое кукольное шоу в качестве нового персонажа.

Мужчина надеется, что если Эдгар увидит Эрика по телевизору, то поймет, как сильно его ждут дома. Со временем Винсент становится просто одержим этой идеей, и его поведение начинает пугать окружающих.

Создатели сериала «Эрик»

Режиссером «Эрика» выступила Люси Форбс. До этого она работала над такими многосерийными проектами, как «Конец ***го мира» и «Будет больно».

Фото Кадр из сериала «Эрик»

Сценаристом новинки значится Эби Морган. Среди ее предыдущих работ — «Железная леди» с Мэрил Стрип, «Стыд» с Майклом Фассбендером, «Невидимая женщина» с Рэйфом Файнсом и «Суфражистка» с Кэри Маллиган.

Кто снялся в сериале «Эрик»

Главную роль в мини-сериале исполнил Бенедикт Камбербэтч. Напомним, что британский актер дважды номинировался на «Оскар» и BAFTA («Игра в имитацию», «Власть пса») и четырежды — на «Золотой глобус». А в 2014 году Камбербэтч получил «Эмми» за суперхит «Шерлок».

Ведущего детектива по делу сыграл Маккинли Белчер III. Среди его недавних проектов — сериалы «Птица доброго Господа», «Мы владеем этим городом» и «One Piece. Большой куш».

Фото Кадр из сериала «Эрик»

Кроме того, в «Эрике» засветились Габи Хоффман («Камон Камон»), Джефф Хефнер («Чикаго в огне», «Медики Чикаго»), а также Фиби Николлс, которая ранее играла с Камбербэтчем в «Хокинге» и «Кошачьих мирах Луиса Уэйна».

Трейлер сериала «Эрик»

График выхода эпизодов сериала «Эрик»

Все эпизоды мини-сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем выйдут на стриминговом сервисе Netflix в один день — 30 мая.