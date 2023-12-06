Питер Капальди расследует убийство в трейлере сериала «Криминальное досье»
Apple TV представил трейлер сериала «Криминальное досье» (Criminal Record), в котором старший инспектор Дэниел Хегарти (Питер Капальди) вместе с сержантом Джун Ленкер (Каш Джамбо) расследуют старое дело об убийстве.
В проекте Джима Лоуча («Виктория») снялись Шон Дули, Чарли Крид-Майлз, Айша Кала, Стеффан Сеннидд, Йен Бонар и Чиззи Акудолу.
Премьера «Криминального досье» пройдет 10 января.
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