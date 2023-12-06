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Опубликован трейлер сериала «Криминальное досье»
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Сегодня, 18:20

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Питер Капальди расследует убийство в трейлере сериала «Криминальное досье»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Криминальное досье»
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Apple TV представил трейлер сериала «Криминальное досье» (Criminal Record), в котором старший инспектор Дэниел Хегарти (Питер Капальди) вместе с сержантом Джун Ленкер (Каш Джамбо) расследуют старое дело об убийстве.

В проекте Джима Лоуча («Виктория») снялись Шон Дули, Чарли Крид-Майлз, Айша Кала, Стеффан Сеннидд, Йен Бонар и Чиззи Акудолу.

Премьера «Криминального досье» пройдет 10 января.

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