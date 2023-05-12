Врач рассказала, как подготовить ребенка к прививке

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала для «СЭ», как подготовить ребенка к прививке. «Оденьте ребенка так, чтобы к месту инъекции был удобный доступ. Возьмите с собой его любимую игрушку — она поможет отвлечь малыша во время прививки. Держите его крепко, чтобы медсестра могла быстро сделать укол», — посоветовала специалист.

Если ребенок уже «большой», Наталья Перова порекомендовала поговорить с ним заранее: рассказать, куда вы идете и зачем. «Пожалуйста, не пугайте никогда ребенка уколами. Лучше договориться с ним о вознаграждении за храбрость», — подчеркнула врач.

После вакцинации, независимо от возраста, необходимо еще примерно полчаса побыть в медицинском учреждении, на случай непредвиденных реакций организма. «Дома в течении нескольких дней наблюдайте за самочувствием ребенка. В случае осложнений — незамедлительно обращайтесь к врачу», — подытожила Наталья Перова.

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