Врач рассказала, что нужно втирать в икры, чтобы избавиться от стресса

Врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина рассказала «СЭ», что делать со стрессом. «Постоянный, хронический стресс или, как его еще называют, дистресс крайне опасен для организма. Он нарушает работу всех систем. Из-за высокого уровня кортизола спазмируются сосуды, возникают головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом, ухудшается качество кожи, волос, снижается иммунитет», — предупредила эксперт, отметив, что это лишь малый список изменений, которые происходят на фоне постоянного стресса.

Избавиться от стресса и предупредить его, по словам Валерии Галкиной, помогут медитации, работа с восприятием ситуаций и самого стресса, пешие прогулки перед сном, успокоительные чаи (священный базилик, мята, ромашка) во второй половине дня и прием магния во всех формах. На последнем пункте хотелось бы остановиться особенно.

Магний — важный минерал. Он участвует более, чем в 450 биохимических реакциях в организме. «Особенно известны свойства магния для восстановления работы нервной системы. Также он снимает мышечные спазмы, расслабляет и помогает уменьшить головную боль», — рассказала Валерия Галкина. Принимать магний лучше в форме магния хелата или магния бисглицината. Суточная доза для взрослых — до 400 мг, при сильном стрессе и по ситуации эта доза может быть выше. «Также магний можно использовать и снаружи. Хороший домашний релакс — это магниевые ванны с английской солью, которые необходимо принимать курсом по десять ванн или только в дни сильного стресса для снятия напряжения. Можно использовать наружно магниевое масло — его наносят и втирают в икроножные мышцы, область поясницы и другие места», — подытожила Валерия Галкина.

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