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Сегодня, 19:30

Врач Долбич предупредила об опасности салонов красоты на дому

Алина Савинова
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Косметолог, трихолог Анна Долбич рассказала, какими последствиями может обернуться посещение косметологов, работающих на дому.

«Адекватный врач-косметолог никогда не опустится до уровня приема на дому. Следовательно, промышляют такой деятельностью люди, не имеющие отношения к медицине, в лучшем случае медсестры.

Оригинальные инъекционные препараты — ботулотоксины, филлеры — продают исключительно специалистам с дипломами и сертификатами врача. Это значит, что «домашние косметологи» работают с дешевыми неоригинальными препаратами, приобретенными нелегальным путем. При этом с клиентами они не заключают договор, не выдают чек, следовательно, не несут никакой ответственности, а последствия могут быть самые разные. К ним относятся инфекционные осложнения, приводящие к хирургическому лечению и, как следствие, шрамам, а в худшем случае — летальный исход», — приводит «Life.ru» слова Долбич.

Также она отметила, что единственный вариант для посещения специалистов на дому — это массаж или уходовые процедуры: нанесение профессиональных кремов, сывороток, масок. То, что не требует стерильных условий проведения.

 

Источник: https://life.ru/p/1552613
Здоровье
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