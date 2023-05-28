Россиянкам рассказали, что лишний вес и одежда влияют на шансы забеременеть

Акушер-гинеколог Виктория Фисюк рассказала, что главным фактором, влияющим на наступление беременности, является менструальный цикл.

«Вероятность зачатия наиболее высока во время овуляции, которая длится около восьми дней. У женщины есть возможность забеременеть за несколько дней до овуляции и после нее, шансы не такие высокие, но все же есть», — приводит «Life.ru» слова Фисюк.

Еще один важный фактор, по словам специалиста, — возраст женщины и партнера. У женщин условная граница — 35 лет, а у мужчин — 45-50 лет.

«Третий фактор — наличие лишнего веса или его недостаток. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Ожирение или низкая масса тела часто являются причиной заниженной фертильности. Поэтому перед планированием беременности рекомендуется снизить вес или — в случае его дефицита — набрать и войти в параметр индекса массы тела (ИМТ) 17-27», — добавила врач.

Четвертым фактором Фисюк назвала курение и употребление алкоголя. Кроме того она отметила, что на фертильность может повлиять и одежда. Особенно это касается мужчин, так как ношение плотно обтягивающих вещей снижает качество спермы более чем в два раза.