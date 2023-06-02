Профессор предупредила, чем может обернуться длительное употребление омепразола
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что длительное употребление омепразола, пантопразола и других подобных лекарств (ингибиторов протонной помпы — ИПП) может привести к заболеваниям почек. Об этом сообщили на портале «Доктор Питер».
Как заявила Анча Баранова, омепразол и другие подобные препараты назначают врачи, чтобы защитить желудок при приеме нестероидных противовоспалительных лекарств, а затем «забывают» отменить. Также сами пациенты иногда «прописывают» их себе при изжоге. «В Минздраве вносят изменения в инструкции по применению таких препаратов, как омепразол, пантопразол и другие ИПП. Выяснилось, что их долгий прием увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности», — резюмировала специалист.
Ранее мы рассказывали о привычках, опасных для здоровья почек.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!