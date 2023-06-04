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Сегодня, 14:47

Пластический хирург отметил важность сарафанного радио при выборе косметологической клиники

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Олег Баниж заявил, что выбирая косметологов, нужно оценить качество первичной консультации.

«Лучше всего, чтобы этого косметолога вам порекомендовал кто-то из ваших знакомых, коллег, которые с ним уже общаются не один год. Но при всем при этом нужно понимать, что мы все разные. Нам могут подходить врачи с разным подходом, разным темпераментом, поэтому все-таки я бы сделал акцент на первичной консультации, в ходе которой вы можете понять, устраивает вас этот доктор с его подходом или нет. И также на этой консультации вы сможете уточнить, какой спектр услуг данный конкретный врач вообще имеет в своем арсенале», — приводит слова Банижа Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1584056
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