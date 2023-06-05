Гинеколог объяснила, что делать при нарушении женской микрофлоры

Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова рассказала «СЭ», что делать при нарушении женской (вагинальной) микрофлоры. «Есть несколько способов восстановить баланс между хорошими бактериями — лактобактериями, и патогенными микроорганизмами во влагалище», — заявила специалист. По ее словам, в этом помогут правильное питание, интимная гигиена и подходящее для нее средство, применение антибиотиков только по назначению врача и отказ от использования слюны в качестве лубриканта.

Чтобы нормализовать интимную микрофлору женщина должна правильно питаться, включая в рацион достаточное количество клетчатки, которая тормозит всасывание углеводов и сглаживает колебания сахара. «Высокий сахар — любимая еда для дрожжевых грибков. Избегайте переедания сладкого, жирного и обильного потребления алкоголя. Питайтесь здоровой пищей, богатой витаминами и минералами», — посоветовала врач.

Что касается гигиены, Мария Филатова обратила внимание, что белье обязательно должно быть чистым, сухим и из натуральных тканей, не врезаться в межягодичную складку (как, например, стринги — такое белье провоцирует миграцию кишечных бактерий во влагалище). Также нужно выбрать подходящее средство для интимной гигиены, опираясь только на свои ощущения и комфорт после подмывания. «Кому-то лучше подмываться водой без дополнительных средств. Особенно это может быть актуально для девочек до полового созревания, для женщин во время кормления и после менопаузы, поскольку низкий уровень эстрогенов делает слизистую более хрупкой и уязвимой. Если комфортно, вы можете использовать как обычное мыло, так и интимное средство с кислым pН — но только снаружи», — подчеркнула гинеколог.

Избегать следует употребления антибиотиков без назначения врача, а также не использовать слюну в качестве лубриканта. Дело в том, что рH ротовой полости выше, чем во влагалище, и микробный состав тоже значительно отличается, что может спровоцировать нарушение микрофлоры после полового акта. Лучше использовать покупной лубрикант в случае необходимости. «Важно понимать, что забота о вагинальной микрофлоре — это не только забота о здоровье, но и забота о своей сексуальной жизни. Правильный баланс микрофлоры поможет избежать различных проблем и полноценно наслаждаться интимной жизнью», — резюмировала Мария Филатова.

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