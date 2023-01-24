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Сегодня, 08:30

Эпидемиолог назвала отличия «кракена» от гриппа и других инфекций

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/katemangostar

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная рассказала, как можно определить, что вы заболели именно «кракеном», а не каким-то другим инфекционным заболеванием, сообщает сайт KP.RU. «На сегодня у него самая высокая заразность из всех известных науке возбудителей COVID-19», — пишет издание.

Наиболее очевидные симптомы у гриппа. Так, «свиной» штамм диагностируется, если человек заболевает сразу же после контакта с больным (не более 12-48 часов), при этом отмечается сильная лихорадка с температурой 38,5-39 градусов и выше. При ослабленном иммунитете грипп дает тяжелые осложнения, в частности на легкие и сердце. Грипп В в некоторых случаях сопровождается диареей.

Новые штамы ковида близки по симптоматике к ОРВИ, то есть к обычной простуде. Главное их отличие в чрезмерной заразности, опасных осложнениях и остаточных явлениях, называемых постковидом. «Кракену» не в состоянии противостоять иммунитет — ни полученный от вакцинации, ни сформировавшийся после перенесенного ковида другого штама. Но прививка все же может предотвратить тяжелые осложнения.

«Кракен» — разновидность коронавируса варианта «омикрон», пришедшего в самом конце 2022 года. Буквально за пару месяцев появилась куча его подвидов, таких как «стелс», «кентавр», «тифон», «цербер» и другие. Узнать, какой разновидностью COVID-19 вы переболели можно, исходя из следующего: подхватить один и тот же вирус повторно можно не раньше, чем через 4-6 месяцев. Отличие также в степени заразности и способности обходить иммунитет. Других отличительных симптомов «кракен» не имеет. Аптечные экспресс-тесты на антиген коронавируса и лабораторный ПЦР-тест покажут только наличие возбудителя COVID-19 и не более того. В большинстве случаев лечение будет одно и то же, поэтому разновидность ковид не столь важна.

Симптомы у «омикрона» и его потомка «кракена» одинаковы — это температура до 38 градусов, умеренный насморк, головная боль, редко мышечные и суставные умеренные боли, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, бледность.

Схема лечения ковид включает противовирусные лекарства, которые важно начать принимать с 1-2 дня появления симптомов. Поэтому обратиться к врачу и сделать тест нужно при первых признаках респираторной инфекции, таких как температура, насморк, кашель, першение в горле. Обязательный тест на ковид и грипп следует сделать пациентам с высоким риском тяжелых осложнений. К ним относятся беременные женщины, пациенты со слабым иммунитетом, люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, диабетом, онкологическими и др.)

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