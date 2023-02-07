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Сегодня, 16:30

Эндокринолог объяснила, что поможет избежать обвисания кожи при похудении

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/halayalex

Врач-эндокринолог Анна Литвинова в беседе с изданием«Кубанские новости» рассказала, что избежать обвисания кожи при похудении поможет правильно подобранный сбалансированный рацион. Ежедневно обязательно употреблять нежирный белок, не менее 500 г фруктов и овощей, бобовые, орехи и цельные злаки. По словам врача, не менее важны углеводы, в том числе сахара, в количестве 10% от общего энергорасхода.

Помимо сбалансированной диеты, Анна Литвинова порекомендовала начать заниматься спортом. Физическая активность в купе с массажем не только сделает фигуру лучше, но и поможет восстановить тонус растянутой кожи, предотвратить обвисание, а также добиться красивого рельефа. «Я бы советовала взрослым людям не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности. Это могут быть пешие прогулки, неспешный бег по утрам или легкая зарядка каждый день. Тем, у кого нет лишнего свободного времени, можно увеличить интенсивность тренировок, уменьшив при этом их общее время», — пояснила эндокринолог.

Анна Литвинова подчеркнула, что в норме терять не более 500 г массы тела в неделю. Тогда ткани и органы успеют адаптироваться к переменам, происходящим в организме.

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