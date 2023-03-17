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17 марта, 16:45

Дерматолог рассказала, как правильно носить одежду из синтетики

Ольга Стрельникова
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
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Синтетический зеленый свитер на оранжевом фоне.
Фото Freepik/pvproductions

Врач-трихолог, дерматолог и косметолог Оксана Рогожина специально для «СЭ» рассказала, как правильно носить одежду из синтетики. По ее словам, желательно, чтобы вещи, прилегающие непосредственно к телу, не были синтетическими. «Лучше надевать синтетику поверх одежды из натуральных тканей», — предупредила специалист. Как отметила Оксана Рогожина, это могут делать только люди со здоровой кожей. Тем же, кто уже столкнулся с некоторыми проблемами (обострение экземы, псориаза, нейродермита, гнойничковые заболевания, изменение внешнего вида и состояния кожи), следует носить одежду только из натуральных тканей и менять ее ежедневно.

Какие веские причины есть, чтобы отказаться от регулярного ношения синтетики, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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