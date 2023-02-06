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Сегодня, 17:20

Дерматолог назвала причины, по которым расслаиваются ногти

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в беседе с изданием «Москва-24» рассказала, что довольно часто ногти ломаются и расслаиваются при использовании неправильных средств для снятия лака, а также из-за грибковых поражений. Однако это может быть и врожденным свойством.

Если проблема появилась неожиданно, спровоцировать ее могли внешние факторы. «Например, если руки часто контактируют с бытовой химией. Поэтому необходимо надевать перчатки во время мытья посуды или уборки», — пояснила врач. Чтобы избежать расслаивания и ломкости, для маникюра нужно выбирать более щадящие по составу покрытия и подпиливать ногти в одном направлении — от боков к центру.

Также Елена Мошкова отметила, что не лишним будет пройти медицинское обследование, поскольку хрупкие ногти могут сигнализировать о гипотиреозе, нехватке железа, циррозе печени, ревматоидном артрите или псориазе. Обращать внимание нужно на толщину и цвет ногтевой пластины, чтобы вовремя обнаружить грибковое поражение. Так, при длительном ношении гель-лаков ногти могут позеленеть из-за размножения синегнойных бактерий. После исследования врач назначит антимикотики.

По словам Елены Мошковой, причина может крыться и в дефиците микроэлементов, к примеру, магния, кальция, цинка, фосфора или селена. Тогда важно сбалансировать рацион. Скорейшему восстановлению будут способствовать лечебные ванночки с морской солью или парафином и массаж рук и пальцев с кремом, резюмировала специалист.

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