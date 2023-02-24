Что будет, если есть блины каждый день? Рассказывает нутрициолог
Масленичная неделя в самом разгаре, и по традиции блины нужно есть каждый день. Но какие последствия могут быть у такого питания? Об этом рассказала нутрициолог Ульяна Беликова.
Традиционные ингредиенты для блинов — пшеничная мука, молоко, сахар, соль и яйца. По мнению эксперта, съесть пару блинов на Масленицу можно.
«Большее количество я бы не рекомендовала по той причине, что это быстрые углеводы, а значит, они очень быстро усвоятся и вы вновь захотите есть»
Блины чаще всего едят с различными добавками: вареньем, сгущенным молоком или сметаной. Это добавляет блюду калорийности, поэтому лучше отказаться от таких добавок. Блины можно сделать с полезными начинками: отварной индейкой, курицей или крольчатиной, запеченным яблоком с корицей, овощами. Получится отличный завтрак.
«Больше пользы будет от тех блинов, которые вы любите. Главное — знать меру»
Кому нельзя есть блины
В первую очередь блины не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и лишним весом, так как создается дополнительная нагрузка на внутренние органы. Не стоит злоупотреблять этим блюдом и при диабете и инсулинорезистентности.
Полностью отказаться от блинов из пшеничной муки рекомендовано людям с целиакией (непереносимостью глютена). Если вы страдаете от аллергии на яичный белок, откажитесь от блинов по традиционному рецепту.
Что будет, если есть блины каждый день
В таком случае организм получает дополнительную нагрузку на внутренние органы, что может привести к проблемам с печенью, желчным пузырем и всеми отделами желудочно-кишечного тракта. А с учетом калорийности блинов неумеренность вполне может привести к набору лишнего веса. Снизить риск неприятных последствий для организма можно, если заменить пшеничную муку.
«Конечно, учитывая широкий ассортимент продуктов здорового питания, не так сложно найти замену пшеничной муке. Все зависит от того, какие блины и с какой начинкой вы будете есть. Сейчас активно используются рисовая, гречневая и льняная мука, в блины добавляют клетчатку и отруби. Если вы хотите разнообразить рацион, попробуйте нутовую муку. С ней можно приготовить как сладкие, так и соленые блинчики»
Как приготовить полезные блины
Предлагаем попробовать сладкие нутовые блины с домашним йогуртом.
Ингредиенты для блинов:
- банан — 1/2 шт.;
- нутовая мука — 3 ст. л.;
- вода — 8 ст. л.;
- кокосовое масло — 1 ст. л.
Ингредиенты для йогурта:
- зеленая гречка — 5 ст. л. ;
- банан- 1/2 шт.;
- замороженные ягоды — 100 г;
- кокосовое молоко — 50 мл.
Разомните банан вилкой. Смешайте с нутовой мукой и водой до однородной консистенции. Разогрейте сковороду, растопите масло, выпекайте блины под закрытой крышкой с двух сторон.
Чтобы приготовить йогурт, гречку необходимо замочить на ночь, смешать с ягодами, бананом и кокосовым молоком и взбить до однородной консистенции. На тарелку выложить блин и залить йогуртом — и полезное блюдо на Масленицу готово.
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«Хочется добавить про напитки к блинам. Это могут быть различные чаи, отвар шиповника или сбитень с хорошим составом. И, конечно, лучше избегать алкоголя, так как нагрузка на организм увеличивается, и проблем с самочувствием избежать вряд ли удастся. Помните, что все хорошо в меру!»
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