5 продуктов с полезным крахмалом. Что это такое и зачем он нужен?

Считается, что крахмал вреден для здоровья и фигуры, но все не так однозначно.

Крахмал бывает разным. Например, одна из его разновидностей действительно в рационе нежелательна, а другая приносит организму неоценимую пользу. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Чем полезен резистентный крахмал

Полезный (резистентный или устойчивый) крахмал отличается от своего вредного собрата тем, что не расщепляется ферментами поджелудочной железы, а попадает в толстый кишечник в «цельном» виде.

По свойствам резистентный крахмал схож с клетчаткой. Он, как и пищевые волокна, поддерживает полезные бактерии в кишечнике, становясь для них питательной средой. Это, в свою очередь, помогает организму:

поддерживать иммунитет, предотвращать аллергические реакции и уменьшать воспаление;

улучшать работу кишечника, защищать от возрастных изменений в нем;

снижать уровень сахара и холестерина, улучшать чувствительность к инсулину;

ускорять обмен веществ.

Фото Freepik/KamranAydinov

Устойчивый крахмал безопасен для людей с сахарным диабетом, ожирением и тех, кто следит за весом. Он также оказывает благотворное действие на работу сердечно-сосудистой системы и организма в целом. Благодаря противовоспалительному эффекту резистентный крахмал защищает от онкозаболеваний.

В каких продуктах содержится устойчивый крахмал

Резистентный крахмал есть в таких продуктах, как:

бобовые (горох, фасоль, нут, соя и прочие);

цельные зерновые (нешлифованный рис, овсяная крупа, кукуруза и прочие);

Фото Freepik/KamranAydinov

семена;

сырой картофель;

зеленые бананы.

В сыром картофеле присутствует устойчивый крахмал, но при термической обработке он меняет структуру и перестает быть полезным. То же самое происходит с рисом и некоторыми другими продуктами.

Но есть лайфхак, который поможет вернуть этим продуктам полезные свойства, — их нужно всего лишь поместить в холодильник. После охлаждения крахмал снова становится резистентным и приносит пользу.

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