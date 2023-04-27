Что такое гипоаллергенная диета для взрослых? Меню и рецепты от нутрициолога

Многие хоть раз в жизни страдали от обострения аллергии и были вынуждены сидеть на гипоаллергенной диете, но так до конца и не поняли, как делать это правильно.

Разбираемся вместе с врачом, превентивным нутрициологом Алисой Гаргаевой.

Что такое гипоаллергенная диета

Гипоаллергенная диета — это протокол питания, который врачи обычно назначают пациентам, чтобы смягчить или снять симптомы острой аллергической реакции. Причем для такого назначения обострение вовсе не обязательно должно быть вызвано продуктами питания (то есть, быть проявлением пищевой аллергии).

К острым аллергическим состояниям, которые можно считать показаниями для гипоаллергенной диеты, относятся несколько симптомов.

Со стороны нервной системы:

головокружение;

потери сознания;

хроническая усталость;

бессонница;

беспокойство;

депрессия;

частая смена настроений;

потливость и «приливы» (ощущение тепла в теле, которое будто накатывает волнами).

Со стороны сердечно-сосудистой системы:

нарушения сердечного ритма;

снижение артериального давления.

Со стороны дыхательной системы:

различные риниты;

раздражение горла, чувство першения;

затрудненное дыхание;

кашель;

чихание;

отек слизистой оболочки носа, губ, языка.

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

боль в животе;

нарушения пищеварения;

диарея;

метеоризм;

запоры;

чувство дискомфорта;

изжога.

Istockphoto/nensuria

Кожные реакции:

отек;

зуд;

различные дерматиты;

крапивница и другие виды высыпаний.

Офтальмологические реакции:

слезоточивость;

покраснение и раздражение слизистой;

отеки и покраснение век.

Что нельзя есть при гипоаллергенной диете взрослому

Гипоаллергенная диета предполагает список запрещенных продуктов, состоящий из двух частей. В первую входят продукты, которые сами по себе являются высокоаллергенными:

куриные яйца;

мясо птицы — курицы, утки и гуся;

колбасы и сосиски;

жирное красное мясо, крепкие мясные бульоны;

фрукты, овощи и ягоды красного и оранжевого цвета;

бананы;

цитрусовые;

шоколад;

манная крупа, макаронные изделия;

кофе;

бобовые (соя и арахис);

орехи, включая авокадо;

мед;

грибы;

рыба и морепродукты;

сладости;

соленое;

копченое;

жареное;

пряности;

продукты с красителями и консервантами;

газировки.

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Во вторую часть списка должны входить индивидуальные пункты: продукты, вызывающие перекрестную реакцию с аллергеном пациента. В составлении такого списка необходимо прибегать к помощи врача. Перекрестными аллергенами являются:

пыльца березы — с яблоком, грушей, лесными орехами, сливой, персиком, помидорами, морковью, сельдереем, картофелем и киви;

пыльца трав — с пшеницей и другими злаками, картофелем, помидором, арбузом, дыней и киви;

пыльца лебеды — со свеклой и шпинатом;

орехи — с рисовой, гречневой, овсяной мукой, кунжутом, маком;

кефир — с дрожжевым тестом, сырами с плесенью, квасом;

молоко коровье — с козьим молоком, говядиной и телятиной;

картофель — с баклажанами, томатами, перцем стручковым красным и паприкой;

латекс — с ананасом, авокадо, бананом, каштаном, инжиром, шпинатом, картофелем и помидорами.

Istockphoto/eternalcreative

Более полный список можно узнать у своего лечащего врача.

Что можно есть при гипоаллергенной диете взрослому

Если эти продукты не входят в ваш индивидуальный стоп-лист, при гипоаллергенной диете разрешены:

мясо кролика и индейки, отварная нежирная говядина и телятина;

крупы: гречневая, пшеничная, овсяная, киноа;

картофель;

нежирные кисломолочные продукты;

цельнозерновой хлеб, сухие галеты;

кабачки, цукини, патиссоны, огурцы, листовые салаты, кочанная, цветная капуста и брокколи, зелень;

зеленые яблоки и груши, слива, белая смородина и желтая черешня;

сливочное, подсолнечное и оливковое масло.

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Гипоаллергенное меню на неделю для взрослых

Обращаем внимание на то, что предложенное ниже меню — лишь примерный вариант гипоаллергенного рациона на неделю. Составлять собственное меню следует, исходя из рекомендаций вашего лечащего врача, с учетом ваших аллергенов и аллергенов из списка перекрестных реакций.

Понедельник

Завтрак: пшенная каша с йогуртом и запеченным яблоком.

Обед: суп-пюре из цветной капусты с паровыми котлетами из крольчатины.

Ужин: индейка, запеченная с кабачком и брокколи.

Вторник

Завтрак: гречневая каша и нежирный творог с черносливом.

Обед: тушеная индейка с рагу из картошки и кабачков.

Ужин: отварная нежирная телятина с салатом из огурцов, айсберга и шпината на оливковом масле.

Среда

Завтрак: овсянка с сухофруктами и нежирный йогурт.

Обед: суп из цветной капусты, картошки, кабачка и нежирной индейки с цельнозерновым хлебом.

Ужин: тефтели из кролика в йогуртовом соусе с брокколи на пару.

Четверг

Завтрак: киноа с тертым зеленым яблоком и творожная запеканка без яиц.

Обед: картофельная запеканка без яиц с фаршем из крольчатины, салат из огурца и капусты.

Ужин: салат из отварного филе индейки, сухариков из цельнозернового хлеба и трех видов листового салата.

Пятница

Завтрак: гречневая каша и нежирный творог с черносливом.

Обед: отварная нежирная телятина с картофельным пюре и свежим огурцом.

Ужин: индейка, запеченная с кабачком и брокколи.

Istockphoto/Elena Ulasik

Суббота

Завтрак: пшенная каша с йогуртом и запеченным яблоком.

Обед: крольчатина, тушеная с кабачком и картошкой.

Ужин: котлеты из индейки в йогуртовом соусе с капустным салатом.

Воскресенье

Завтрак: овсянка с сухофруктами и нежирный йогурт.

Обед: тушеная индейка с рагу из картошки и кабачков.

Ужин: крольчатина, запеченная с молодыми мини-патиссонами.

Рецепты блюд для гипоаллергенной диеты

Творожная запеканка без яиц

Ингредиенты:

нежирный мягкий творог — 750 г;

хлопья овсяные — 200 мл (1 стакан);

соль — 1/4 ч. л.;

сахар — не больше 1 ст. л.;

масло сливочное — 1 ч. л. для смазывания формы.

Istockphoto/Evgeniya Grishkina

Процесс приготовления:

Измельчить овсяные хлопья, треть отложить для посыпания формы.

Ингредиенты смешать, выложить в смазанную маслом и посыпанную овсянкой форму и отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 50-60 минут.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г;

картофель — 300 г;

вода — 300-400 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль по вкусу (желательно минимальное количество или без соли совсем).

Istockphoto/Arx0nt

Процесс приготовления:

Очищенный картофель и капусту отварить небольшими кусочками до мягкого состояния, измельчить при помощи блендера, добавить масло и соль по вкусу. Если суп получился слишком густым — добавить немного воды.

Картофельная запеканка с крольчатиной без яиц

Ингредиенты:

картофель очищенный — 300 г;

фарш из крольчатины — 150 г;

зелень по вкусу;

масло для смазывания формы.

Istockphoto/Azurita

Процесс приготовления:

Картофель сварить и растолочь в пюре, фарш — потушить с зеленью. Выложить слоями в смазанную форму и запекать около 50 минут при температуре 180 градусов.

По желанию, при приготовлении фарша в него можно добавить овощи из списка разрешенных.

Мнение врача-нутрициолога о гипоаллергенной диете

На самом деле, то, что принято считать гипоаллергенной диетой — это только первый этап лечения. Он помогает разгрузить иммунную систему, снять с нее напряжение, когда во время аллергической реакции она работает на максимум. А также дает возможность отдохнуть и восстановиться желудочно-кишечному тракту и организму.

В зависимости от остроты аллергической реакции, первый этап может длиться от месяца до полугода. А затем, когда полностью проходят все симптомы, которые беспокоили пациента, начинается этап реинтродукции. Продукты группами и в небольшой дозировке возвращаются в рацион. Но в тестовом режиме: с отслеживанием индивидуальной чувствительности к ним.

По мнению эксперта, самое главное в этой диете — соблюдать индивидуальный подход, стараться «подстроить» ее именно под ваши особенности, не забывая и о феномене перекрестных реакций. И не заниматься самолечением: все должно происходить под контролем врача.

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