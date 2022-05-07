Как правильно готовить овощи на мангале?

Раскроем все нюансы готовки овощей на гриле и мангале.

Майские праздники сложно представить без шашлыков, а шашлыки — без овощей. Они готовятся быстро, но при этом остаются полезными и вкусными. Более того, все диетологи рекомендуют вместе с мясом употреблять как раз овощи. Расскажем, как правильно их готовить.

Польза и вред

Овощи, приготовленные на мангале и гриле, сохраняют питательные микроэлементы и вещества за счет непродолжительного температурного воздействия. Это отмечает член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Особенно полезны те овощи, которые готовят без масла и жира. Блюда, приготовленные на мангале, полезны людям с заболеваниями ЖКТ, тем, кто сидит на диете или следит за фигурой. Такая еда будет полезна и спортсменам.

Чтобы такие блюда оставались полезными, важно их правильно готовить. Не используйте мясной жир, так как он провоцирует появление канцерогенов. Именно они считаются самыми вредными при жарке, потому что провоцируют риск развития рака.

Готовьте свежие овощи, а не замороженные. Добавляйте минимум специй и приправ. В таком варианте вы сохраните все полезные свойства.

Болгарский перец, приготовленный на мангале. Фото Global Look Press

Советы при готовке

Для готовки на мангале выбирайте свежие сезонные овощи. Перед их покупкой обратите внимание на запах и цвет. Важно, чтобы на плодах не было царапин, кожа была гладкой и яркого цвета.

Помните, что картофель и баклажан готовятся на мангале дольше, кабачкам времени необходимо меньше, а помидорам и болгарскому перцу — совсем немного. Опытные кулинары советуют перец и лук не жарить до мягкого состояния. Вкуснее будет, когда у них останется легкий хруст.

Солить овощные блюда стоит после готовки, а не во время. Маслом овощи лучше не обрабатывать, но смазать им решетки следует, чтобы продукты не прилипали.

Хранить готовые овощи рекомендуется не больше трех дней в холодильнике.

Перед готовкой овощи можно замариновать, чтобы они стали еще вкуснее. А, например, картошку стоит заранее немного отварить. Так ей понадобится меньше времени для готовки на мангале. Помните, что на гриле овощи становятся слаще, поэтому не стоит выбирать слишком сладкий маринад.

Рецепты

Овощи с маслом и специями

Овощи и мясо, приготовленные на решетке. Фото Global Look Press

Ингредиенты :

Баклажан — 1 шт.

Кабачок — 2 шт.

Помидоры — 2-3 шт.

Болгарский перец — 2-3 шт.

Лук — 2-3 головки

Картофель — 4-5 шт.

Растительное или оливковое масло

Соль, перец и кориандр по вкусу

Рецепт: овощи предварительно помыть и порезать на крупные куски. В отдельной миске нужно смешать оливковое масло, соль и специи. Намажьте овощи этой смесью и оставьте на несколько минут. Лучше всего это сделать дома заранее. Готовьте на мангале или гриле в течение 15 минут.

Маринованные овощи в соевом соусе

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Помидоры — 3 шт.

Шампиньоны — 300 г

Чеснок — 3-4 зубчика

Соевый соус

Растительное или оливковое масло

Лимонный сок

Соль, перец по вкусу

Рецепт: помойте и крупно нарежьте овощи. В миске смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, специи. Туда же выдавите чеснок через пресс или мелко порубите его. В маринад добавьте овощи, хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут. После можете готовить на огне (20 минут).

Овощи гриль на шпажках

Ингредиенты :

Болгарский перец — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Шампиньоны — 300 г

Лук — 3 головки

Зелень

Молотый лавровый лист

Итальянские травы

Растительное или оливковое масло

Соль, перец по вкусу

Рецепт: помойте, очистите и крупно нарежьте овощи. Положите их в миску, а затем добавьте туда соль, специи, масло и нарезанную зелень. Тщательно перемешайте, укройте и отправьте в холодильник на 10-15 минут. После необходимо нанизать овощи на деревянные шпажки, а потом выложить их на решетку. Готовить их стоит 15 минут.

Овощи в фольге

Овощи, приготовленные в фольге. Фото Global Look Press

Ингредиенты :

Баклажан — 2 шт.

Кабачок — 2 шт.

Помидоры — 4 шт.

Болгарский перец — 2-3 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Растительное или оливковое масло

Лимонный сок

Молотый кориандр

Соль, перец по вкусу

Рецепт: помойте и нарежьте на средние кусочки овощи. Посолите, добавьте к ним измельченный чеснок, лимонный сок, кориандр и оливковое масло. Хорошо перемешайте, закройте крышкой или пленкой и оставьте мариноваться минут на 10-15. Затем нужно нанизать овощи на шампуры, положить их в фольгу и отправить на мангал. Готовка на огне займет 15 минут.

Помните, что овощи можете выбирать любые, на свой вкус. Также добавляйте больше свежей зелени. Приятного аппетита!