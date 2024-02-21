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Ученые назвали сладкий продукт, который снижает холестерин
Питание и еда

21 февраля, 13:05

1 мин.

Ученые назвали сладкий продукт, который снижает холестерин

Мария Маковей
Автор
Мармелад, конфеты, маршмелоу.
Фото Olivka888/istockphoto.com
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Ученые выяснили, что натуральный мармелад с содержанием желатина, пектина, агар-агара обладает уникальными целебными свойствами. Об этом сообщил информационный портал «Учительская газета».

Благодаря своему натуральному составу лакомство благотворно влияет на печень, сердце, помогает снизить холестерин и вывести токсины из организма.

Кроме того, мармелад богат витаминами С и группы B, минералами и аминокислотами, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Однако эксперты не рекомендуют слишком увлекаться продуктом из-за его высокой калорийности. На 100 г мармелада приходится почти 350 ккал.

Кроме того, лакомство с особой осторожностью следует есть людям с ожирением, гастритом и сахарным диабетом.

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