Ученые назвали сладкий продукт, который снижает холестерин

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Ученые выяснили, что натуральный мармелад с содержанием желатина, пектина, агар-агара обладает уникальными целебными свойствами. Об этом сообщил информационный портал «Учительская газета».

Благодаря своему натуральному составу лакомство благотворно влияет на печень, сердце, помогает снизить холестерин и вывести токсины из организма.

Кроме того, мармелад богат витаминами С и группы B, минералами и аминокислотами, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Однако эксперты не рекомендуют слишком увлекаться продуктом из-за его высокой калорийности. На 100 г мармелада приходится почти 350 ккал.

Кроме того, лакомство с особой осторожностью следует есть людям с ожирением, гастритом и сахарным диабетом.