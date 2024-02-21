Нутрициолог объяснила, как правильно хранить хлеб

Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что хлеб имеет свойство быстро портиться. Так магазинное изделие лучше съесть в первые два дня после покупки, а срок годности домашнего хлеба — 24 часа.

«Если вы купили или сделали много хлеба и не съели его, положите продукт в морозилку, а после разморозьте при комнатной температуре», — добавила эксперт.

Кроме того, для сохранения хрустящей корочки нутрициолог посоветовала хранить продукт в бумажном пакете.