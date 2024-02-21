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Как правильно хранить хлеб, можно ли хранить хлеб в морозилке
Питание и еда

21 февраля, 19:35

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно хранить хлеб

Мария Маковей
Автор
Хлеб в бумажных пакетах.
Фото Dvoinik/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что хлеб имеет свойство быстро портиться. Так магазинное изделие лучше съесть в первые два дня после покупки, а срок годности домашнего хлеба — 24 часа.

«Если вы купили или сделали много хлеба и не съели его, положите продукт в морозилку, а после разморозьте при комнатной температуре», — добавила эксперт.

Кроме того, для сохранения хрустящей корочки нутрициолог посоветовала хранить продукт в бумажном пакете.

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