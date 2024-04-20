Терапевт перечислила вредные свойства баклажанов

Врач-терапевт, нутрициолог Ольга Гончаренко предупреждает, что баклажаны содержат соланин — растительный яд, который способен усиливать воспаления.

«Чем старше баклажан, тем больше в нем соланина, который, к примеру, может обострить артрит», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Также у некоторых людей встречается аллергия на баклажаны, которая проявляется в виде зуда, сыпи, отека лица, крапивницы и хриплого голоса. При возникновении этих симптомов доктор рекомендует обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать анафилактического шока.

Кроме того, в овоще содержится насунин, который связывается с железом и выводит его из клеток. Поэтому людям с низким уровнем железа не следует есть большое количество баклажанов.

«Ограничивать употребление баклажанов следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва, колит, холецистит), камнями в почках и обостренным артритом», — заключила нутрициолог.