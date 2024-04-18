Нутрициолог рассказала о пользе домашней еды

Нутрициолог Лидия Квашнина в беседе с «СЭ» отметила, что у домашней еды есть ряд преимуществ перед доставкой, общепитом и полуфабрикатами. Самый главный плюс — состав. Человек знает, из чего приготовлено блюдо и сам выбирает ингредиенты. Поэтому в домашней еде не будет большого количества сахара, трансжиров или продуктов плохого качества.

Кроме того, готовка способствует выработке гормонов удовольствия, которые благоприятно действуют на организм человека, подчеркнула эксперт.