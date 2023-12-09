Нутрициолог назвала продукт, который противопоказан гипертоникам

Нутрициолог Ирина Козлачкова считает, что людям, страдающим гипертонией, следует отказаться от употребления квашеной капусты. Об этом она сообщила в разговоре с «СЭ».

«В этом продукте достаточно много соли. Ее избыток может привести к задержке жидкости, отекам, повысить артериальное давление», — объясняет эксперт.

Кроме того, нутрициолог предупреждает, что квашенную капусту в умеренных количествах необходимо есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она может вызвать повышенное газообразование.