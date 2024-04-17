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Нутрициолог рассказала, чем опасно фриганство
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасно фриганство

Мария Маковей
Автор
Выбрасывать бананы в мусорку
Фото towfiqu ahamed/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что просроченная еда, пища и вещи из мусорок, которые предпочитают поклонники фриганства, просто опасны для жизни.

«Просроченные продукты нужно выбрасывать, а не пытаться переработать. Их употребление в пищу может привести к отравлению или более тяжелым последствиям», — предостерегла эксперт.

По словам специалиста, мусорка — это антисанитарное место, где полно различных инфекций и патогенных бактерий.

«Как бы долго термически ни обрабатывались продукты из мусорки, нет гарантии, что это не приведет к негативным последствиям: диарее, вздутию живота, рвоте, повышению температуры», — отметила Стасюк в беседе с «СЭ».

Что касается вещей из мусорки, они также опасны для человека. Как подчеркнула эксперт, на них могут сохраниться следы экскрементов грызунов, которые при попадании в организм провоцируют различные инфекции. Все это чревато обезвоживание и интоксикацией.

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