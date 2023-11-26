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Диетолог рассказала, чем опасны для организма покупные пельмени
Питание и еда

Сегодня, 18:45

1 мин.

Диетолог рассказала, чем опасны для организма покупные пельмени

Мария Маковей
Автор
Пельмени в тарелке на столе
Фото Anastasiya Larionova/istockphoto.com
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Частое употребление в пищу покупных пельменей отрицательно сказывается на состоянии организма и может привести к проблемам с сердцем. Об этом порталу «Москва 24» рассказала врач-диетолог Антонина Стародубова.

По ее мнению, пельмени — это вкусное, но не совсем полезное блюдо. В 100 г продукта в среднем содержится 289 ккал. Кроме того, эксперт отмечает, что в составе всеми любимых полуфабрикатов много соли и насыщенных жиров, которые должны быть ограничены в рационе.

Врач утверждает, что калорийность пельменей значительно возрастает при их обжарке в масле или добавлении соусов, например, майонеза. В совокупности такое сочетание может привести к проблемам с сердцем и сосудами.

«Необходимо учитывать, что избыточное содержание критически значимых нутриентов — пищевой соли и насыщенных жиров в рационе питания, так же как и переедание, связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета второго типа», — объяснила диетолог.

Однако отказываться от любимого лакомства Стародубова не советует. Достаточно не увлекаться пельменями: иногда можно позволить себе 200-250 г полуфабрикатов.


Кроме того, медик рекомендует варить, готовить на пару или запекать уже сваренные пельмени без добавления соли и жирных соусов.

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