Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о разгрузочных днях

Разгрузочными днями принято считать периоды, когда человек сокращает количество потребляемых калорий и убирает из рациона вредные продукты. Именно так считает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. С отказом от еды такие дни не имеют ничего общего.

«Ряд исследований показал, что режим питания, при котором «голодные» дни чередуются с обычными, несколько эффективнее, чем ежедневное незначительное снижение количества потребляемых калорий. Но также есть исследования, которые не выявили существенной разницы между этими методами», — сообщила эксперт изданию «Газета.ru».

По словам врача, самостоятельно назначенные разгрузочные дни — это не самый лучший способ похудеть. В такой период сложно соблюдать баланс калорий, так как в один день человек ест кефир и яблоки, а на другой — фастфуд и сладкую газировку. Такое несбалансированное питание приводит к проблемам с ЖКТ и дефициту полезных микроэлементов.

Кроме того, переносить голод довольно сложно, как психологически, так и физиологически. Во время разгрузочных дней у многих отмечается упадок сил, снижение концентрации внимания, ухудшается настроение.

«Чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, необходимо выстроить здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы, а также не забывать про регулярную физическую нагрузку. Это наиболее подходящий метод для большинства людей», — подчеркнула Кашух.

Кроме того, доктор предупредила, чтобы не навредить здоровью, разгрузочные дни необходимо проводить только с разрешения врача-диетолога.