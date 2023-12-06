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Диетолог назвал самый опасный продукт для печени
Питание и еда

Сегодня, 20:15

1 мин.

Диетолог назвал самый опасный продукт для печени

Мария Маковей
Автор
Холодильник с напитками в супермаркете.
Фото Hitra/istockphoto.com
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Диетолог Алексей Кабанов назвал самый опасный продукт для печени. По его словам, это лакомство не только губительно для важнейшего органа человека, но и для всего организма, пишет «Живая Кубань».

По словам специалиста, сахар для печени опаснее алкоголя. Ведь самые серьезные заболевания печени в России — это неалкогольные жировые патологии. Как отмечает эксперт, самое убийственное сочетание для органа — это животный жир и сахар.

«Если вы едите жирную свинину и запиваете сладкой газировкой, ваша печень получает сильный удар. Конечно, если к этому добавляется еще и алкоголь, то удар будет двойным. Такое отношение к себе часто приводит к циррозу и раку печени», — объяснил диетолог.

Кроме того, Кабанов предупреждает, что в половине стакана сладкой газировки содержится дневная норма сахара. Так в 100 мл напитка — 25 г сахара.

Польза и вред
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