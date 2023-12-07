Нутрициолог рассказала, кому противопоказан ромашковый чай

Чай из ромашки снимает спазмы и отеки, укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает уровень сахара в крови. Это еще не все полезные свойства такого напитка. Однако ромашковый чай может быть опасен, об этом «СЭ» сообщила нутрициолог Анна Коляга.

По ее словам, ромашка может спровоцировать аллергию, поэтому уязвимым людям нужно быть осторожными.

«Аллергическая реакция может проявляться в виде кожного зуда, высыпаний по всему телу, слезоточивости глаз, что доставляет определенный дискомфорт. В крайних случаях возможен и анафилактический шок», — предупреждает эксперт.

Как отмечает нутрициолог, вред организму может нанести и бесконтрольный прием чая из ромашки. Анна Коляга советует не нарушать суточную норму напитка — не больше двух чашек в день.

Кроме того, перед употреблением отвара специалист реуомендует проконсультироваться с лечащим врачом.