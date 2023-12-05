Что такое аллергия на сладкое у взрослых и детей: объясняет врач
Аллергия на сладкое встречается практически у всех категорий населения. Но больше всего ей подвержены дети. Вместе с аллергологом-иммунологом Сергеем Землянским разобрались в причинах, симптомах и методах лечения этого недуга.
Что такое аллергия на сладкое
Главные аллергены — это белки. Сахар, который считается основным компонентом кондитерских изделий, к белкам не относится. Однако при попадании в желудочно-кишечный тракт он провоцирует различные процессы, усиливающие всасывание белков. Именно их переизбыток вызывает аллергическую реакцию.
Не стоит путать непереносимость сладкого с аллергией. Непереносимость никак не связана с сахарозой и возникает из-за некорректной работы ЖКТ и недостаточности функций иммунитета.
Кроме того, у человека может возникать побочная реакция, в том числе аллергическая, на входящие в состав сладости компоненты: красители, ароматизаторы, добавки, орехи, лактоза, шоколад, мед и пр.
Стоит отметить, что аллергия на сладкое — это не хроническое заболевание. Как правило, патология начинает развиваться еще в детском возрасте. Это обусловлено незрелостью иммунной системы и органов пищеварения у ребенка.
Чаще всего у детей аллергия на сладкое возникает в раннем возрасте и исчезает к 7-8 годам. Это связано с взрослением ребенка и формированием адекватной системы питания.
Причины
Основная причина аллергии на сладкое — сочетание продуктов-аллергенов с сахарозой. К продуктам, обладающим аллергенными свойствами, относятся:
- мед;
- цитрусовые;
- ягоды;
- шоколад;
- мука с содержанием глютена;
- яйца;
- молочные продукты.
Особое внимание надо обратить на пищевые добавки — ароматизаторы, красители, усилители вкуса и т. п.
Выявить точный провокатор аллергии сложно. Только лабораторное исследование поможет определить, какой конкретный аллерген вызывает реакцию у организма.
Кроме того, выделяются и косвенные причины возникновения патологии:
- наследственная предрасположенность;
- иммунные дисфункции;
- воспалительные заболевания кишечника;
- нарушение питания;
- изменения гормонального фона;
- недостаток витамина D;
- курение у подростков.
Симптомы
Аллергия атакует организм изнутри, а симптомы заболевания проявляются на внешнем виде — возникают высыпания, сопровождающиеся зудом. Им особенно подвержены дети младшего возраста. Также могут отмечаться и другие проявления, например запоры или диарея.
В основном характерная сыпь возникает на лице, предплечьях и голени. После попадания аллергена в организм реакция может быть стремительной или нарастающей.
В основе любой аллергической реакции лежит выработка гистамина, которая приводит к различным нарушениям функций организма, в том числе к очень серьезным — удушью из-за отечности в области шеи.
Также могут появиться боли в животе, напоминающие аппендицит, рвота, сухой приступообразный кашель (бронхоспазм). Эти симптомы требуют экстренной или неотложной медицинской помощи.
У детей аллергическая реакция на сладости возникает очень быстро — через 20-30 минут после еды. Она характеризуется следующими признаками:
- повышенная температура тела;
- сухой приступообразный кашель;
- появление красных высыпаний на руках и лице;
- рвота;
- сонливость.
Как лечить
Лечение аллергии — непростая задача, так как не все проявления могут иметь аллергенную основу. В основе терапии любой аллергии лежит принцип «нет контакта с аллергеном — нет реакции». Поэтому соблюдение режима рационального питания важно для любого ребенка и взрослого, а особенно для аллергиков.
Только врач может назначить адекватную медикаментозную терапию в зависимости от клинических проявлений. Кроме того, следует избегать соблазна самостоятельно изменять врачебные назначения, а самолечение и вовсе под строжайшим запретом.