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Что такое аллергия на сладкое: симптомы, лечение, причины развития
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Что такое аллергия на сладкое у взрослых и детей: объясняет врач

Мария Маковей
Автор
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории
Пончики на розовом фоне
Фото Alexandra Fedorova/istockphoto.com
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Аллергия на сладкое встречается практически у всех категорий населения. Но больше всего ей подвержены дети. Вместе с аллергологом-иммунологом Сергеем Землянским разобрались в причинах, симптомах и методах лечения этого недуга.

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Что такое аллергия на сладкое

Главные аллергены — это белки. Сахар, который считается основным компонентом кондитерских изделий, к белкам не относится. Однако при попадании в желудочно-кишечный тракт он провоцирует различные процессы, усиливающие всасывание белков. Именно их переизбыток вызывает аллергическую реакцию.

Не стоит путать непереносимость сладкого с аллергией. Непереносимость никак не связана с сахарозой и возникает из-за некорректной работы ЖКТ и недостаточности функций иммунитета.
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории

Кроме того, у человека может возникать побочная реакция, в том числе аллергическая, на входящие в состав сладости компоненты: красители, ароматизаторы, добавки, орехи, лактоза, шоколад, мед и пр.

Набор сладостей
Фото karandaev/istockphoto.com

Стоит отметить, что аллергия на сладкое — это не хроническое заболевание. Как правило, патология начинает развиваться еще в детском возрасте. Это обусловлено незрелостью иммунной системы и органов пищеварения у ребенка.

Чаще всего у детей аллергия на сладкое возникает в раннем возрасте и исчезает к 7-8 годам. Это связано с взрослением ребенка и формированием адекватной системы питания.
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории

Причины

Основная причина аллергии на сладкое — сочетание продуктов-аллергенов с сахарозой. К продуктам, обладающим аллергенными свойствами, относятся:

  • мед;
  • цитрусовые;
  • ягоды;
  • шоколад;
  • мука с содержанием глютена;
  • яйца;
  • молочные продукты.

Особое внимание надо обратить на пищевые добавки — ароматизаторы, красители, усилители вкуса и т. п.

Выявить точный провокатор аллергии сложно. Только лабораторное исследование поможет определить, какой конкретный аллерген вызывает реакцию у организма.
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории

Кроме того, выделяются и косвенные причины возникновения патологии:

  • наследственная предрасположенность;
  • иммунные дисфункции;
  • воспалительные заболевания кишечника;
  • нарушение питания;
  • изменения гормонального фона;
  • недостаток витамина D;
  • курение у подростков.

Симптомы

Аллергия атакует организм изнутри, а симптомы заболевания проявляются на внешнем виде — возникают высыпания, сопровождающиеся зудом. Им особенно подвержены дети младшего возраста. Также могут отмечаться и другие проявления, например запоры или диарея.

У девушки чешется рука
Фото triocean/istockphoto.com

В основном характерная сыпь возникает на лице, предплечьях и голени. После попадания аллергена в организм реакция может быть стремительной или нарастающей.

В основе любой аллергической реакции лежит выработка гистамина, которая приводит к различным нарушениям функций организма, в том числе к очень серьезным — удушью из-за отечности в области шеи.
Сергей Землянский
врач аллерголог-иммунолог высшей категории

Также могут появиться боли в животе, напоминающие аппендицит, рвота, сухой приступообразный кашель (бронхоспазм). Эти симптомы требуют экстренной или неотложной медицинской помощи.

У детей аллергическая реакция на сладости возникает очень быстро — через 20-30 минут после еды. Она характеризуется следующими признаками:

  • повышенная температура тела;
  • сухой приступообразный кашель;
  • появление красных высыпаний на руках и лице;
  • рвота;
  • сонливость.

Как лечить

Лечение аллергии — непростая задача, так как не все проявления могут иметь аллергенную основу. В основе терапии любой аллергии лежит принцип «нет контакта с аллергеном — нет реакции». Поэтому соблюдение режима рационального питания важно для любого ребенка и взрослого, а особенно для аллергиков.

Врач объясняет пациенту тактику лечения
Фото BongkarnThanyakij/istockphoto.com

Только врач может назначить адекватную медикаментозную терапию в зависимости от клинических проявлений. Кроме того, следует избегать соблазна самостоятельно изменять врачебные назначения, а самолечение и вовсе под строжайшим запретом.

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