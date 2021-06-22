Власов хочет выступить на своей третьей Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов продолжит карьеру, чтобы выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Моя мечта — это третье олимпийское золото, но я не добился, не реализовал ее. Понимаю, что будет тяжело, но я продолжу, — цитирует ТАСС Власова. — Конечно, очень сложно мне сейчас анализировать эту ситуацию, потому что я был уверен, что шансы у меня есть. Я готовился, как в последний раз, и все было как обычно, просто один раз я оступился на турнире, в принципе, у меня таких помарок больше не было».

«Это решение тренерского штаба, мне, как спортсмену, конечно, хотелось бы [выступить на Олимпиаде], и я уверен, что я был бы готов к третьим Олимпийским играм. Это моя мечта, и я делал все, чтобы там бороться. Для меня самое главное, что я был честен с самим собой, я все сделал», — добавил он.

Ранее главный тренер сборной России Гоги Когуашвили сообщил, что Власов больше не рассматривается тренерским штабом в качестве участника Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. На это место в весовой категории до 77 кг на данный момент претендуют Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов.