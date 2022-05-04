Дмитриева: «Александрова играла как серая мышка, но сейчас у нее появилась уверенность»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Екатерины Александровой над американкой Амандой Анисимовой четвертьфинале турнира WTA в Мадриде (6:4, 6:3).

«Александрова улучшила свою игру, она прибавила. У нее был период спада в прошлом году, казалось, что она так и замрет в середине первой сотни. А сейчас Екатерина нашла в себе ресурсы, которые позволяют ей играть на другом уровне. Победа над Анисимовой ей сейчас очень нужна. Аманда — молоденькая и очень перспективная теннисистка. Чтобы ее обыгрывать, надо обладать всеми теми необходимыми техническими приемами, которых не хватало Александровой. Она играла немного прямолинейно и примитивно, а сейчас Екатерина улучшила свою технику и главное — у нее появилась уверенность, то, чего у нее не было. Она все время, как серая мышка, появлялась и стеснялась: я тоже здесь играю, но ни на что не претендую», — сказала Дмитриева «СЭ».

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.