Александрова обыграла американку Анисимову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.

Александрова сделала три эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой — один эйс, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Екатерина Александрова (Россия, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:3.