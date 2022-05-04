Александрова обыграла американку Анисимову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла американку Аманду Анисимову в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3.
Александрова сделала три эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой — один эйс, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В полуфинале турнира россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:4, 6:3.
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