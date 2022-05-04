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Сегодня, 18:47

В ФТР отреагировали на выход Александровой в полуфинал турнира в Мадриде

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Екатерины Александровой над Амандой Анисимовой в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде (6:4, 6:3).

«Для Кати эта победа очень важна. Ей не хватало уверенности в самой себе. Факт того, что Катя так далеко прошла, очень важен для нее. После того как у нее был очень успешный сезон, она потеряла в себе уверенность и не показывала результаты, на которые можно было рассчитывать. Ее выступление в это матче и предыдущем поможет ей. По игре у нее все есть, нужно только верить в себя», — сказал Селиваненко «СЭ».

Также Селиваненко оценил шансы Александровой в полуфинале против Онс Жабер.

«Жабер — опытный игрок. У нее есть опыт игры на таких стадиях. Думаю, игра будет достаточно равной. Онс тоже в какие-то моменты нужна уверенность в самой себе. Мы видели, когда ей чуть-чуть чего-то не хватало. Онс и Кате нужна уверенность в собственных силах», — добавил Селиваненко «СЭ».

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Теннис
Екатерина Александрова
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