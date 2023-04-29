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29 апреля, 19:01

Россиянка Сизикова в паре с Калашниковой вышла во второй круг парного турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Яна Сизикова и грузинка Оксана Калашникова вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

В первом круге девушки обыграли Терезу Михаликову Алисию Паркс (Словакия/США) со счетом 7:5, 6:3.

В следующем раунде Сизикова и Калашникова встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Оксана Калашникова/Яна Сизикова (Грузия/Россия) — Тереза Михаликова/Алисия Паркс (Словакия/США) — 7:5, 6:3

Теннис
Яна Сизикова
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