Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

Ставки

3 июня, 19:40

FONBET и Федерация падела России подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания нового соглашения между букмекерской компанией FONBET и Федерацией падела России.

Подписи под документом поставили заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина и генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. Ключевой целью соглашения является развитие сотрудничества сторон в рамках организации и реализации социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел — современный, доступный и динамично развивающийся вид спорта.

«Нам приятно видеть, насколько активно развивается падел: сегодня это самый быстрорастущий вид спорта. Неслучайно в этом году в программу ПМЭФ включено несколько турниров по этому виду спорта, — заявила заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина. - Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам из федерации, та колоссальная работа, которую они проделывают для популяризации массового спорта и развития профессионального, впечатляет. Третий год партнерства: кроме поддержки российских профессиональных турниров, мы поддерживаем сборную, активно вовлекаемся в социальные проекты. С начала сотрудничества мы вместе реализовали уже более десяти акций «Корт добра», в рамках которых проводили мастер-классы для детишек из благотворительных фондов. Будем и дальше продолжать работу, рассматриваем возможность реализовать новые совместные проекты, в частности в области социальной сферы».

«FONBET — многолетний и надежный партнер ФПР. Компания поддерживает и профессиональный спорт, и наши ключевые турниры, и сборную, и благотворительные инициативы, включая «Корт добра» и проекты в рамках ДоброFON. И сегодня мы делаем следующий шаг — усиливаем этот совместный социальный трек. Особенно ценно, что мы делаем это вместе с FONBET и благотворительной программой ДоброFON, потому что у наших партнеров в этой сфере уже есть серьезный опыт и экспертиза. А значит, мы сможем двигаться быстрее, точнее и масштабнее», — поделился эмоциями генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

FONBET и Федерация падела России сотрудничают с 2024 года. В декабре того же года при поддержке букмекера прошел первый в истории чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу. Кроме того, благотворительная программа ДоброFON первого букмекера совместно с ФПР несколько раз в год организовывают благотворительные тренировки «Корт добра» для подопечных Фонда Константина Хабенского. В 2024 году гостем «Корта добра» стал музыкант Ваня Дмитриенко, в 2025-м в проекте приняли участие олимпийский чемпион по фигурному катанию и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Алексей Ягудин, актер и блогер Васант Балан, а также прославленный олимпиец Александр Панжинский, а в 2026 году — музыкант и амбассадор FONBET Леван Горозия (L'One) и хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев. По итогам этих благотворительных акций ДоброFON перечислил в Фонд Константина Хабенского общую сумму более 1 миллиона рублей.

Получай удовольствие от спорта вместе с FONBET — регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу
На самом деле Россия — шестикратный чемпион мира по футболу! Но есть нюанс
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке на суда в Азовском море
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
Дзюбе сказали «спасибо», Барко хочет домой, а Воробьева хотят обменять на Пруцева. Что происходит в «Спартаке»
Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине. Главные тезисы
Популярное видео
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция в 22.00
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция в 22.00
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ДоброFON и ПКР провели Паралимпийский урок в Клинике доктора Рошаля

Фетисов рассказал о любви Путина к хоккею и игре с ним в одной пятерке
Новости
RSS RSS
Все новости