FONBET и Федерация падела России подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания нового соглашения между букмекерской компанией FONBET и Федерацией падела России.



Подписи под документом поставили заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина и генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. Ключевой целью соглашения является развитие сотрудничества сторон в рамках организации и реализации социальной программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел — современный, доступный и динамично развивающийся вид спорта.

«Нам приятно видеть, насколько активно развивается падел: сегодня это самый быстрорастущий вид спорта. Неслучайно в этом году в программу ПМЭФ включено несколько турниров по этому виду спорта, — заявила заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина. - Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам из федерации, та колоссальная работа, которую они проделывают для популяризации массового спорта и развития профессионального, впечатляет. Третий год партнерства: кроме поддержки российских профессиональных турниров, мы поддерживаем сборную, активно вовлекаемся в социальные проекты. С начала сотрудничества мы вместе реализовали уже более десяти акций «Корт добра», в рамках которых проводили мастер-классы для детишек из благотворительных фондов. Будем и дальше продолжать работу, рассматриваем возможность реализовать новые совместные проекты, в частности в области социальной сферы».

«FONBET — многолетний и надежный партнер ФПР. Компания поддерживает и профессиональный спорт, и наши ключевые турниры, и сборную, и благотворительные инициативы, включая «Корт добра» и проекты в рамках ДоброFON. И сегодня мы делаем следующий шаг — усиливаем этот совместный социальный трек. Особенно ценно, что мы делаем это вместе с FONBET и благотворительной программой ДоброFON, потому что у наших партнеров в этой сфере уже есть серьезный опыт и экспертиза. А значит, мы сможем двигаться быстрее, точнее и масштабнее», — поделился эмоциями генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

FONBET и Федерация падела России сотрудничают с 2024 года. В декабре того же года при поддержке букмекера прошел первый в истории чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу. Кроме того, благотворительная программа ДоброFON первого букмекера совместно с ФПР несколько раз в год организовывают благотворительные тренировки «Корт добра» для подопечных Фонда Константина Хабенского. В 2024 году гостем «Корта добра» стал музыкант Ваня Дмитриенко, в 2025-м в проекте приняли участие олимпийский чемпион по фигурному катанию и амбассадор благотворительной программы ДоброFON Алексей Ягудин, актер и блогер Васант Балан, а также прославленный олимпиец Александр Панжинский, а в 2026 году — музыкант и амбассадор FONBET Леван Горозия (L'One) и хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев. По итогам этих благотворительных акций ДоброFON перечислил в Фонд Константина Хабенского общую сумму более 1 миллиона рублей.

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