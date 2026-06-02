Директор по маркетингу FONBET: «Массовый спорт — платформа для социальных изменений, а не прямой конверсии»

В Москве в рамках ежегодного форума Masters of Sport состоялась сессия «Спорт — инструмент общественных изменений». Участники обсудили вовлечение людей в массовый спорт и его экономику, интересы спонсоров, а также роль социальных инвестиций в развитии массового спорта.

В ходе сессии заместитель директора по маркетингу компании FONBET Валерия Купина отметила, что инвестиции в массовый спорт являются одним из приоритетных направлений компании FONBET наравне с профессиональным и адаптивным спортом. При этом компания не рассматривает спортивно-массовые мероприятия как инструмент прямой конверсии, предпочитая интегрировать в них свою благотворительную программу ДоброFON.

Валерия Купина, заместитель директора по маркетингу FONBET.

«На Казанском марафоне мы протестировали новую технологию — интерактивную беговую дорожку, на которой любой желающий мог пробежать определенное количество метров или километров. Результаты отображались в режиме реального времени на экране, а каждый метр на дорожке затем превращался в пожертвование в адрес фонда «Важные люди», который помогает детям с нервно-мышечными заболеваниями. Всего в акции приняли участие 800 человек, пробежав 113 000 метров», — заявила Купина.

За последние два года компания выступила партнером крупнейших беговых стартов по всей стране. В 2026 году FONBET уже поддержала Казанский марафон, а летом станет партнером забега «Белые ночи», который пройдет в Санкт-Петербурге 6 июля.

В ходе своего выступления Купина также подчеркнула, что одним из ключевых критериев при выборе партнера является пакет, который может предложить организатор мероприятия. Для компании особенно важно видеть прозрачный набор опций и понятное ценообразование.

«Для нас, как спонсоров, особенно ценно, когда организаторы проявляют гибкость и готовы обсуждать наполнение пакетов для каждого партнера. Будучи букмекером, мы сталкиваемся с рядом законодательных ограничений, что делает невозможным для нас размещение на ряде рекламных носителей. В связи с этим готовность организаторов мероприятий обсуждать и подстраивать пакет под конкретного партнера — огромный плюс», — поделилась Купина.

Валерия Купина, заместитель директора по маркетингу FONBET.

Не менее важным критерием является готовность организаторов прислушиваться к запросам и желаниям спонсоров. Букмекеры в России обладают обширной экспертизой в маркетинге и организации мероприятий, благодаря чему могут помочь с наполнением программы, приглашением амбассадоров и знаменитостей, а также привлечением дополнительной аудитории.

«Один из наших амбассадоров, Дмитрий Неделин, стал гостем Казанского марафона, где не только принял участие в нашей благотворительной инициативе, но и выступил с лекцией о подготовке к рекорду России, который он установил за неделю до мероприятия в Дюссельдорфе», — рассказала Купина.

Кроме того, она отметила, что компания не ограничивается поддержкой марафонов и выступает партнером крупных спортивных фестивалей. Уже второй год при поддержке FONBET проходит фестиваль силового спорта Siberian Power Show, собравший в этом году порядка 30 тысяч зрителей в офлайне.

В общей сложности объем инвестиций FONBET в социальные проекты и благотворительные инициативы превышает 1,5 млрд рублей в год.

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