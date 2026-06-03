КХЛ и FONBET вручили награды по итогам прошедшего хоккейного сезона

На прошедшем 2 июня в Москве семинаре по маркетингу и коммуникациям КХЛ и МХЛ подвели итоги сезона и наградили лауреатов. Экспертное жюри КХЛ отметило лучшие спонсорские активации в сезоне, лучшие кейсы по работе со зрителями в игровые и неигровые дни, а также назвало лучшие пресс-службы в КХЛ и МХЛ.

В разделе специальных номинаций КХЛ совместно с титульным партнером FONBET провела открытое голосование и определила лучший телеграм-канал о клубе — «50 оттенков Бронепоезда». Также пользователи сайта выбрали лучшего блогера-хоккеиста: им стал Егор Сурин из «Локомотива». Экспертная комиссия выбрала лучшего фотографа Лиги (Артем Филиппов) и лучшее освещение социальных инициатив. В этой номинации победил екатеринбургский «Автомобилист», и благотворительная программа ДоброFON направит 500 000 рублей на благотворительные цели по выбору клуба.

Лучшим журналистом сезона стал Михаил Зислис из «Спорт-Экспресса». В номинации «Лучший видеопроект длинного формата» победил «Салават Юлаев» с «ПНХ-шоу».

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