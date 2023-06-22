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Дацик — Жасланов: Рыжий Тарзан не испытает проблем с бойцом из Казахстана?

Прогноз и ставка на бой Дацик — Жасланов 23 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Вячеслав Дацик.
Фото Global Look Press
Правила бокса больше подходят русскому.

23 июня в Казахстане пройдет совместный турнир промоушенов Ural FC и Naiza. Турнир состоится на Almaty Arena в городе Алма-Ате, в главном бое сойдутся тяжеловесы из России и Казахстана — Вячеслав Дацик и Галымжан Жасланов. Поединок начнется примерно в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ивента покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец».

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Вячеслав Дацик

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Дацик — однозначный фаворит боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 64% вероятности исхода. При этом 43-летний файтер уступил в последнем бое по боксерским правилам в перчатках ММА — в таком формате пройдет и предстоящий поединок.

Вячеслав в последнее время выступает достаточно часто и регулярно меняет форматы боев: в 2023-м он уже провел по одному поединку по правилам бокса и кикбоксинга. В 2022-м Рыжий Тарзан также выступал в боксе, а еще проверял себя в ММА и боксе в перчатках для смешанных единоборств.

Результаты Вячеслава оказались не слишком стабильными: с 2022-го он проиграл в четырех из 10 поединков во всех форматах. При этом тяжеловеса все так же практически невозможно вырубить — только в одном из этих четырех поражений он уступил не решением. Ислам Каримов дрался с Дациком по правилам бокса и одержал победу техническим нокаутом, при этом Рыжий Тарзан все равно не упал.

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За боями россиянина всегда интересно следить. Дацик гарантирует яркое выступление в стойке: если он сам не вырубит оппонента, то подарит несколько раундов яркой рубки. Заставить Вячеслава упасть практически нереально, но сам он регулярно роняет соперников — в сентябре 2022-го нокаутом победил Александра Емельяненко, чуть ранее одержал две победы техническими нокаутами.

Обе победы Рыжего Тарзана в боксе в перчатках для ММА получились досрочными: в сентябре 2021-го он в первом раунде выключил англичанина Рэнди Рэндайна, а спустя месяц победил грузина Реваза Верулашвили — тогда угол бойца отказался от продолжения поединка из-за огромного преимущества Дацика.

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Галымжан Исламов

Боец из Казахстана считается андердогом — поставить на его успех можно за 2.70, это примерно 33% вероятности. Исламову уже 38 лет, но его профессиональная карьера куда менее насыщенная. В ММА он провел всего два поединка, оба из которых выиграл.

После второго успеха Галымжан бросил вызов бойцам из России, но уступил в первом же сражении с русским — Василий Пельмень Камоцкий единогласным решением судей победил казахстанца на турнире «Наше Дело».

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Если Дацик любит зарубиться в стойке и большинство побед добыл благодаря мощным ударам, то Исламов больше предпочитает бороться. Оба боя в ММА он выиграл приемами. Но предстоящий поединок пройдет по правилам бокса, поэтому казаху придется выступать в не совсем удобном стиле.

Возможна ли ничья?

Ни у одного из бойцов в карьерах не случались ничейные поединки. Букмекеры на «мирный» результат предлагают коэффициент 50.0 (1%).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Александр Соболев

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