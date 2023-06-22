Дацик — Жасланов: Рыжий Тарзан не испытает проблем с бойцом из Казахстана?
23 июня в Казахстане пройдет совместный турнир промоушенов Ural FC и Naiza. Турнир состоится на Almaty Arena в городе Алма-Ате, в главном бое сойдутся тяжеловесы из России и Казахстана — Вячеслав Дацик и Галымжан Жасланов. Поединок начнется примерно в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию ивента покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец».
Вячеслав Дацик
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Дацик — однозначный фаворит боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40, что составляет приблизительно 64% вероятности исхода. При этом 43-летний файтер уступил в последнем бое по боксерским правилам в перчатках ММА — в таком формате пройдет и предстоящий поединок.
Вячеслав в последнее время выступает достаточно часто и регулярно меняет форматы боев: в 2023-м он уже провел по одному поединку по правилам бокса и кикбоксинга. В 2022-м Рыжий Тарзан также выступал в боксе, а еще проверял себя в ММА и боксе в перчатках для смешанных единоборств.
Результаты Вячеслава оказались не слишком стабильными: с 2022-го он проиграл в четырех из 10 поединков во всех форматах. При этом тяжеловеса все так же практически невозможно вырубить — только в одном из этих четырех поражений он уступил не решением. Ислам Каримов дрался с Дациком по правилам бокса и одержал победу техническим нокаутом, при этом Рыжий Тарзан все равно не упал.
За боями россиянина всегда интересно следить. Дацик гарантирует яркое выступление в стойке: если он сам не вырубит оппонента, то подарит несколько раундов яркой рубки. Заставить Вячеслава упасть практически нереально, но сам он регулярно роняет соперников — в сентябре 2022-го нокаутом победил Александра Емельяненко, чуть ранее одержал две победы техническими нокаутами.
Обе победы Рыжего Тарзана в боксе в перчатках для ММА получились досрочными: в сентябре 2021-го он в первом раунде выключил англичанина Рэнди Рэндайна, а спустя месяц победил грузина Реваза Верулашвили — тогда угол бойца отказался от продолжения поединка из-за огромного преимущества Дацика.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
Галымжан Исламов
Боец из Казахстана считается андердогом — поставить на его успех можно за 2.70, это примерно 33% вероятности. Исламову уже 38 лет, но его профессиональная карьера куда менее насыщенная. В ММА он провел всего два поединка, оба из которых выиграл.
После второго успеха Галымжан бросил вызов бойцам из России, но уступил в первом же сражении с русским — Василий Пельмень Камоцкий единогласным решением судей победил казахстанца на турнире «Наше Дело».
Если Дацик любит зарубиться в стойке и большинство побед добыл благодаря мощным ударам, то Исламов больше предпочитает бороться. Оба боя в ММА он выиграл приемами. Но предстоящий поединок пройдет по правилам бокса, поэтому казаху придется выступать в не совсем удобном стиле.
Возможна ли ничья?
Ни у одного из бойцов в карьерах не случались ничейные поединки. Букмекеры на «мирный» результат предлагают коэффициент 50.0 (1%).
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9